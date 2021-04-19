توعية وإرشاد المعتمرين بـ 8 لغات

وأوضح الأمين العام للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة بالوزارة، محسن بن سيف الحارثي، أن الأمانة تعمل وفق الخطة الإستراتيجية المعدة لعمل الأمانة، خلال موسم العمرة لعام 1442، مشيراً إلى أن دعاة الأمانة يباشرون برامجهم التوعوية عبر الكبائن القريبة من المسجد الحرام، كما يستقبل الهاتف المجاني «8002451000» الاتصالات وعلى مدار الساعة وبـ 8 لغات عالمية، لتنوير ضيوف الرحمن بأحكام المناسك، من خلال فتاوى العلماء الراسخين بالعلم.
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