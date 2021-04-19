توعية وإرشاد المعتمرين بـ 8 لغات

كثفت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة، بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أعمالها التوعوية والإرشادية وبلغات عالمية، تزامنًا مع بدء شهر رمضان المبارك، وتوافد ضيوف الرحمن على الحرمين الشريفين، لأداء مناسك العمرة والصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبر دعاتها ووسائل التواصل الاجتماعي، وفق البروتوكولات الصحية التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأوضح الأمين العام للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة بالوزارة، محسن بن سيف الحارثي، أن الأمانة تعمل وفق الخطة الإستراتيجية المعدة لعمل الأمانة، خلال موسم العمرة لعام 1442، مشيراً إلى أن دعاة الأمانة يباشرون برامجهم التوعوية عبر الكبائن القريبة من المسجد الحرام، كما يستقبل الهاتف المجاني «8002451000» الاتصالات وعلى مدار الساعة وبـ 8 لغات عالمية، لتنوير ضيوف الرحمن بأحكام المناسك، من خلال فتاوى العلماء الراسخين بالعلم.