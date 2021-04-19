100 موظف للإفطار بساحات الحرم

وقال مدير إدارة الساحات بالمسجد الحرام أحمد المقاطي إن الإدارة اعتمدت خطتها التشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ، مشيرا إلى أنه تم تجنيد نحو أكثر من (100) موظف للإشراف ومتابعة توزيع أكثر من (25 ألف) وجبة إفطار في ساحات المسجد الحرام، وأن الإدارة تهدف إلى التنسيق والإشراف ومتابعة تنظيم الإطعام الخيري بالمسجد الحرام.
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