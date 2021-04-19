100 موظف للإفطار بساحات الحرم

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة الساحات بالمسجد الحرام؛ بالإشراف والمتابعة على توزيع أكثر من (25.000) ألف وجبة إفطار صائم يومياً تقدمها الجهات الخيرية في ساحات المسجد الحرام طيلة موسم رمضان المبارك.

وقال مدير إدارة الساحات بالمسجد الحرام أحمد المقاطي إن الإدارة اعتمدت خطتها التشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ، مشيرا إلى أنه تم تجنيد نحو أكثر من (100) موظف للإشراف ومتابعة توزيع أكثر من (25 ألف) وجبة إفطار في ساحات المسجد الحرام، وأن الإدارة تهدف إلى التنسيق والإشراف ومتابعة تنظيم الإطعام الخيري بالمسجد الحرام.