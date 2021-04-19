طلاب بالمتوسطة والثانوية يصطدمون بضعف الإنترنت

أنهى طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في جميع مناطق المملكة، أمس، أول اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني 1442 التي أجريت عن بُعد عبر منصة «مدرستي».

وسارت الاختبارات في يومها الأول بشكل سلس ودون مشاكل تقنية تذكر باستثناء ضعف الإنترنت في بعض المواقع والمناطق الطرفية، وكذلك وجود بعض الأسئلة التي تحتوي على صور يحتاج تنزيلها إلى بعض الوقت لدى بعض الطلاب الذين وجدوا صعوبة وتأخيرا في فتح تلك الصور التي تم إعدادها إلكترونيا عبر برنامج «الفورمز».

زيارات ميدانية

وفي الرياض تفقد مدير عام التعليم بالرياض حمد الوهيبي، عددا من المدارس المتوسطة والثانوية، وذلك للإشراف الميداني على سير الامتحانات والتأكد من جاهزية المدارس لأدائها، فيما يتابع المشرفون التربويون سير الامتحانات إلكترونيا، وكذلك قام بعضهم بزيارات ميدانية للمدارس لمراقبة الأداء والتأكد من جاهزيتها.

توقيت الاختبارات

ورغم أن توقيت إجراء الاختبارات تم عقب الظهيرة إلا أن بعض الطلاب حرصوا على الاستيقاظ مبكرا وعدم الخلود للنوم إلا بعد الانتهاء من مهمة إجراء الاختبار، حيث كانت غالبية الاختبارات في مادة الرياضيات التي عادة ما تقلق الكثير من الطلاب والطالبات وأسرهم مما يدفع المدارس إلى وضع اختبار الرياضيات في أول يوم كي تتيح الفرصة لطلابها بالمذاكرة والاستعداد الجيد.

وبحسب رصد لردود فعل طلاب وطالبات على مواقع التواصل الاجتماعي قال بعضهم، إن توقيت الاختبار في نهار رمضان وتزامنه مع فترة الظهيرة وهم صيام يعتبر مجهدا للكثير منهم رغم أنهم يختبرون عن بعد ومن داخل منازلهم، لكنهم يشعرون بالنعاس والعطش والضغط النفسي من الاختبارات، ولو كان توقيتها مساء سيكون الوضع أفضل بكثير خاصة أن ليل رمضان طويل ويمكن الاستفادة منه في الدراسة والاختبارات فيما لو تم تطبيق التعليم عن بعد مستقبلا.

استكمال

وتأتي اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية استكمالا للعمليات والقياس والتقويم التي ينفذها المعلمون والمعلمات مع طلابهم بشكل أسبوعي، كما تتزامن مع ما تبقى من اختبارات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية، ليصل عدد الذين يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني 1442 في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية في جميع مناطق المملكة أكثر من 5.3 ملايين طالب وطالبة.

منصة مدرستي

6 ملايين طالب وطالبة

89 مليون درس افتراضي

500 ألف معلم ومعلمة

10 ملايين استفسار

15 مليون مهمة أدائية للطلاب