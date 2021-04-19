بسطات رمضانية تطل من نافذة العشوائية

خميس مشيط: حامد خواجي

فيما منعت الجهات المعنية الأسواق الرمضانية المفتوحة التي كان يقصدها أصحاب البسطات بعد استيفاء اشتراطاتهم من الجهات الرقابية في البلديات، عادت البسطات بطريقة عشوائية على الأرصفة وفي الشوارع، وأصبحت الأطعمة لا يعرف مصدرها ولا مدى خضوعها للرقابة الصحية أو البلدية، فضلا عن الزحام الذي تسببت فيه هذه البسطات، فلا يكاد يخلو شارع من البسطات «الجوالة» التي شوهت الشوارع وفاقمت من الزحام بعيدا عن التنظيم أو الرقابة. ففي محافظة خميس مشيط، انتشرت البسطات العشوائية بصورة كبيرة مسببة تلوثا بصريا وزحام سيارات يشل الحركة المرورية من بعد العصر وحتى قبيل أذان المغرب.

لا تهاون

من جانبها، أكدت بلدية خميس مشيط لـ«دوت الخليج»، منع الأسواق الرمضانية بناء على ما وردها من توجيهات بهذا الشأن، كما أن البلدية تمنع أيضا جميع البسطات العشوائية من خلال كادرها الرقابي المنتشر بجميع أرجاء المدينة وتتم إزالة الباعة الجائلين أولا بأول ومصادرة بضائعهم، ولا يمكن التهاون في ذلك مطلقا، وشددت البلدية على أن الأمر ليس بالصورة المبالغ فيها، وأضافت: نعترف بوجود باعة مخالفين، ويتم التعامل معهم مباشرة، ولكن لا يصل الأمر إلى درجة التلوث البصري والزحام.

قبل المنع

وكانت البسطات قبل المنع تمارس نشاطها تحت مظلة الجهات الرقابية وبعيدا عن العشوائية التي كانت تعيشها في الماضي وبدأت في ترتيب أوراقها لتسهم في رفع دخل بعض الأسر المنتجة وتدخل حيز المأكولات النظيفة على مائدة رمضان لثقة الناس في الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية والرقابية.

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