السعودية اليوم / تونس تسجل 1514 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واس

سجلت تونس خلال الـ24 ساعة الماضية, 1514 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 285.490 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9.783 حالة وفاة.

// انتهى //

01:29ت م

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تونس 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسسجلت تونس خلال الـ24 ساعة الماضية, 1514 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، و 66 وفاة.وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 285.490 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9.783 حالة وفاة.// انتهى //01:29ت م0015

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