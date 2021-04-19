السعودية اليوم / الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا تُشيد بمبادرتي سمو ولي العهد "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"



بيروت 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واس

أشادت الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" رولا دشتي، بمبادرتي "

وأعربت دشتي، خلال مأدبة إفطار أقامها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري، عن تهانيها لسمو ولي العهد على هاتين المبادرتين التي ستخفض انبعاثات الكربون عن طريق زراعة 50 مليار شجرة في المنطقة.

وقالت إن هذه خطوة إيجابية من المملكة العربية السعودية المدركة لأهمية مكافحة آثار التغير المناخي وتستحق كل التحية والدعم.

من جهته أكد السفير بخاري حرص المملكة وقيادتها على مواكبة الجهود الدولية والإقليمية وخاصة الأممية لتحقيق الأهداف العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي.

// انتهى //

01:01ت م

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بيروت 07 رمضان 1442 هـ الموافق 19 أبريل 2021 م واسأشادت الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" رولا دشتي، بمبادرتي " السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.وأعربت دشتي، خلال مأدبة إفطار أقامها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري، عن تهانيها لسمو ولي العهد على هاتين المبادرتين التي ستخفض انبعاثات الكربون عن طريق زراعة 50 مليار شجرة في المنطقة.وقالت إن هذه خطوة إيجابية من المملكة العربية السعودية المدركة لأهمية مكافحة آثار التغير المناخي وتستحق كل التحية والدعم.من جهته أكد السفير بخاري حرص المملكة وقيادتها على مواكبة الجهود الدولية والإقليمية وخاصة الأممية لتحقيق الأهداف العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي.// انتهى //01:01ت م0013

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