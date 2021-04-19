تقرير / "صحتك تهمنا" الرياضة في رمضان.. صحة وعطاء وبناء



بريدة 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

إعداد: أحمد التويجري

تصوير: محمد الحميدان

تعد ممارسة

كما أن ممارسة الرياضة قبل الإفطار لها دور بارز في المحافظة على الوزن، وعدم إكسابه بعض الكيلوغرامات الإضافية، مع أهمية اتباع نظام غذائي صحي خلال شهر رمضان، وتحديد أوقات مناسبة لممارسة الرياضة.

من جانبه أشار المختص باللياقة البدنية والتمارين السويدية الكابتن إبراهيم الرشودي إلى أن ممارسة الرياضة بشهر رمضان ليس لها مخاطر على صحة الإنسان، إذا كان الممارس لها سليماً ولا يعاني من الأمراض التي قد تؤثر عليه سلباً إذا بذل مجهوداً عالياً، مؤكداً على ضرورة تجنّب التمارين المُجهدة والشاقة خلال ساعات الصيام؛ لافتاً إلى أن أي نشاط يسهم في تحريك الجسم لمدة 30 دقيقة يعتبر كافياً خلال فترة الصيام، تجنباً لحدوث مضاعفات بسبب المجهود المزدوج بين النشاط البدني والصيام.

و أفاد اختصاصي التغذية دهيش بن سليمان الدهيش، أن ممارسة الرياضة الخفيفة كالمشي أو الركض البطيء قبل موعد الإفطار بفترة وجيزة، يفيد الأجهزة الحيوية للإنسان كالجهاز العظمي والعضلات والقلب والأوعية الدموية، وله دور بارز في تنشيط الدورة الدموية وتخلص الجسم من الكولسترول الضار، وتحسين وظائف الجهاز المناعي، لافتاً إلى أن الرياضة بشكل عام تعزز الثقة بالنفس وتحسن الصحة النفسية، ولها أهميتها في اتباع سلوك غذائي سليم.

وبين صالح التويجري أحد المهتمين بالرياضة البدنية خلال نهار رمضان في أحد المضامير المخصصة للمشي بمنطقة القصيم، أنه يحرص يومياً على ممارسة الرياضة ومشاركة شريحة كبيرة من المهتمين بالرياضة، منوهاً بما تقدمه الدولة الرشيدة للمجتمع وتهيئة الأماكن المخصصة لممارسة الرياضة.

يذكر أن أمانة منطقة القصيم، هيأت عدداً من الساحات البلدية المخصصة لممارسة الرياضة، وإيجاد عدد من اللوحات الإرشادية لنشر الوعي الصحي في المجتمع السعودي، وسط تقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس

// انتهى //

23:58ت م

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بريدة 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسإعداد: أحمد التويجريتصوير: محمد الحميدانتعد ممارسة الرياضة في شهر رمضان من أهم العوامل التي تفيد الجسم، وتكسبه النشاط والحيوية، لما لها من أهمية كبرى على صحة الإنسان الجسمانية والنفسية، كما أن لشهر رمضان ميزات مختلفة عن باقي أيام السنة، من حيث وتيرة الحياة والأنشطة المختلفة والغذاء، حيث تتغير عادات الإنسان اليومية خلال أيام شهر رمضان، مما يدفع بالكثيرين إلى اتّباع برامج صحية للمحافظة على وزن الجسم وتحسين مستوى الصحة العامة.كما أن ممارسة الرياضة قبل الإفطار لها دور بارز في المحافظة على الوزن، وعدم إكسابه بعض الكيلوغرامات الإضافية، مع أهمية اتباع نظام غذائي صحي خلال شهر رمضان، وتحديد أوقات مناسبة لممارسة الرياضة.من جانبه أشار المختص باللياقة البدنية والتمارين السويدية الكابتن إبراهيم الرشودي إلى أن ممارسة الرياضة بشهر رمضان ليس لها مخاطر على صحة الإنسان، إذا كان الممارس لها سليماً ولا يعاني من الأمراض التي قد تؤثر عليه سلباً إذا بذل مجهوداً عالياً، مؤكداً على ضرورة تجنّب التمارين المُجهدة والشاقة خلال ساعات الصيام؛ لافتاً إلى أن أي نشاط يسهم في تحريك الجسم لمدة 30 دقيقة يعتبر كافياً خلال فترة الصيام، تجنباً لحدوث مضاعفات بسبب المجهود المزدوج بين النشاط البدني والصيام.و أفاد اختصاصي التغذية دهيش بن سليمان الدهيش، أن ممارسة الرياضة الخفيفة كالمشي أو الركض البطيء قبل موعد الإفطار بفترة وجيزة، يفيد الأجهزة الحيوية للإنسان كالجهاز العظمي والعضلات والقلب والأوعية الدموية، وله دور بارز في تنشيط الدورة الدموية وتخلص الجسم من الكولسترول الضار، وتحسين وظائف الجهاز المناعي، لافتاً إلى أن الرياضة بشكل عام تعزز الثقة بالنفس وتحسن الصحة النفسية، ولها أهميتها في اتباع سلوك غذائي سليم.وبين صالح التويجري أحد المهتمين بالرياضة البدنية خلال نهار رمضان في أحد المضامير المخصصة للمشي بمنطقة القصيم، أنه يحرص يومياً على ممارسة الرياضة ومشاركة شريحة كبيرة من المهتمين بالرياضة، منوهاً بما تقدمه الدولة الرشيدة للمجتمع وتهيئة الأماكن المخصصة لممارسة الرياضة.يذكر أن أمانة منطقة القصيم، هيأت عدداً من الساحات البلدية المخصصة لممارسة الرياضة، وإيجاد عدد من اللوحات الإرشادية لنشر الوعي الصحي في المجتمع السعودي، وسط تقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا كوفيدا - 19.// انتهى //23:58ت م0208

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