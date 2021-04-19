

الباحة 06 رمضان 1442هـ الموافق 18أبريل 2021م واس

هطلت على منطقة الباحة اليوم أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة شملت أجزاء من محافظات العقيق والقرى والمندق والمراكز التابعة لها، وعددا من منتزهاتها، سالت على أثرها بعض الاودية والشعاب وارتوت الأرض .

جعلها الله سقيا رحمةٍ وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

// انتهى //

23:51ت م

0206





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمطار متفرقة على منطقة الباحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.