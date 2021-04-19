السعودية اليوم / وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحصل على المستوى الرابع في تقييم نضج الأجهزة العامة



الرياض 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

حصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على المستوى الرابع في تقييم نضج الأجهزة العامة، الذي يقوم به المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" حيث حلت ضمن الجهات الخمس الأولى من مجموع 20 جهازاً محل التقييم لعام 2020م.

وبلغت درجة النضج العام للوزارة أعلى من المتوسط في نفس دورة القياس, وذلك ببلوغ المستوى الثالث في مجال إدارة الإستراتيجية وفي مجال إدارة التغيير وثقافة الأداء، والمستوى الرابع في مجال إدارة الأداء ومجال إدارة المبادرات وإدارة تجربة المستفيد.

ويعمل المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة "أداء" على تقييم نضج الأجهزة العامة, وذلك من خلال تحديد نقاط قوتها وفرص تحسين إدارة إستراتيجيتها وتحديد الإجراءات اللازمة بهدف تمكينها في الانتقال من مستوى نضجها الحالي إلى مستوى نضج أعلى، وفق أفضل الممارسات العالمية.

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22:58ت م

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