شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكوا» تشيد بمبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشادت الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" رولا دشتي، بمبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وأعربت دشتي، خلال مأدبة إفطار أقامها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري، عن تهانيها لسمو ولي العهد على هاتين المبادرتين التي ستخفض انبعاثات الكربون عن طريق زراعة 50 مليار شجرة في المنطقة.

وقالت إن هذه خطوة إيجابية من المملكة المدركة لأهمية مكافحة آثار التغير المناخي وتستحق كل التحية والدعم.

من جهته أكد السفير بخاري حرص المملكة وقيادتها على مواكبة الجهود الدولية والإقليمية وخاصة الأممية لتحقيق الأهداف العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي.