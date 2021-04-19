إيقاف 37 مواطنا ومقيما ارتكبوا مخالفات رعي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 37 مخالفا لنظام البيئة، منهم 19 مواطنا و18مقيما من الجنسيات السودانية واليمنية والباكستانية والصومالية، ارتكبوا مخالفات رعي 2161 رأسا من الإبل و200 رأس من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المعنية، حاثا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ 999 و996 في جميع مناطق المملكة، والرقم 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض.



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