مباشرة 484 حالة إسعافية بالطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت إحصائية بلاغات هيئة الهلال الأحمر بالطائف خلال الأيام الخمسة الماضية من رمضان والتي تم التعامل معها وتنوعت ما بين حالات مرضية وحوادث مرورية 484 حالة إسعافية تم التعامل معها وفي وقت قياسي. وأوضحت الهيئة أنه تم التعامل مع تلك الحالات عبر كوادر بشرية مؤهلة بأعلى المعايير والتي تتعامل بحرفية تامة معها، حيث تم نقل 300 حالة إسعافية للمنشآت الطبية لاستكمال العلاج اللازم فيما اكتفت 176 حالة بالخدمة الإسعافية المقدمة من الهيئة.



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