تعليم مكة يطلق مبادرة «الخدمات التربوية المرئية»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف المساعدة في الإجابات والحلول للمسائل التي استعصت على الطلاب والطالبات أثناء استعدادهم للاختبار النهائي للمواد العلمية، نفذت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد التربوي، مبادرة «الخدمات التربوية المرئية» التي تخدم الطلاب والطالبات طيلة أيام الاختبارات. وتم تنفيذ المبادرة عبر منصة «الزووم» عبر قاعات افتراضية خلال أيام «الثلاثاء، الأربعاء، الخميس» الماضية، فيما تستمر طيلة أيام الأسبوع ابتداء من أمس.



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