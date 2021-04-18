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الملك سلمان يوجه بنقل التوأم السيامي اليمني الى الرياض

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محمد الفلاح - الأحد 18 أبريل 2021

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، بنقل التوأم السيامي اليمني يوسف وياسين ووالديهما إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما وإمكانية فصلهما.

 

واكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي والجراحي في عمليات فصل التوائم السيامية الدكتور عبد الله الربيعة، إن خادم الحرمين الشريفين وجه بالاهتمام بالتوأم وتقديم الرعاية الصحية وسرعة نقلهما..مشيراً الى أن هذه اللفتة الإنسانية من خادم الحرمين الشريفين تجاه الشعب اليمني هي امتداد لمواقفه الإنسانية العديدة تجاه المحتاجين من أبناء المملكة العربية والعالم العربي والإسلامي والعالم أجمع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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