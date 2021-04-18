شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط كميات كبيرة من الحطب المحلي في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت وزارة البيئة والمياه والزراعة الأسبوع الماضي في الرياض, كميات من الحطب المحلي المستخدم في النشاط التجاري.

جاء ذلك خلال حملة مشتركة نفذها فرع الوزارة بالرياض، بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي وأمانة منطقة الرياض، شملت المحال التجارية (المطاعم – المخابز)، إذ تمثلت الكميات المضبوطة في عدد (32) محلًا تجاريًا تستخدم الحطب المحلي، فيما بلغت الكمية المضبوطة أكثر من 77.2 متر مكعب، وتم تحميل الكميات المضبوطة ونقلها للمستودع، وستطبق اللائحة التنفيذية للاحتطاب بحق المخالفين.