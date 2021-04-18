شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إصلاح كسر مفاجئ في خط مياه كبير بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت شركة المياة الوطنية ممثلة بقطاعها الشرقي، إنها انتهت، صباح اليوم، وفي غضون ١٢ ساعة من علاج كسر بأحد الخطوط، رغم حجم الخط الكبير والتدفقات وقت الذروة.

وكانت الشركة تلقت مساء أمس الأول بلاغاً عن حدوث انهيار أسفلتي عقب مرور إحدى المركبات على الطريق أدى لكسر في خط قطر ٩٠٠ ملم؛ وباشرت فرق الطوارئ الفنية الموقع، وعزلت الخط وتحويل التدفقات نحو خطوط بديلة، ونزح المياه المتسربة إلى الخارج وتطهير الموقع والبدء بعمليات الإصلاح.

وأوضحت الشركة، أن إدارة المرور تولت سحب المركبة من الموقع للبدء في إجراءات الحادث مع قائد المركبة ومقاول التشغيل والصيانة، والذي يخضع عقده لغطاء تأميني لمثل هذه الحوادث والكوارث الطبيعية.