شكرا لقرائتكم خبر عن 500 متطوع بـ«هلال مكة» في خدمة ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشارك متطوعو هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، الفرق الإسعافية في الحرم المكي الشريف بتقديم الخدمة الإسعافية لزوار بيت الله والمعتمرين والمصلين بساحات الحرم، وفي أروقته وفي المسعى، ومصليات النساء خلال شهر رمضان الكريم.

وتأتي هذه المشاركة ضمن خطط الهيئة داخل المسجد الحرام وساحاته، وتمارس الفرق التطوعية لهيئة الهلال الأحمر السعودي دورًا إنسانيًا كبيرًا في العناية بضيوف بيت الله الحرام. وسخرت الهيئة كافة الإمكانيات والتجهيزات التقنية والطبية لمنسوبيها والمتطوعين في سبيل الارتقاء بالخدمة الإسعافية إلى أفضل المستويات.

وبلغ عدد المسجلين في الخدمات التطوعية للهلال الأحمر في الحرم المكي الشريف 500 متطوع ومتطوعة، كما وفرت الهيئة "باصات" لنقل المتطوعين والمتطوعات من جدة، ومن داخل العاصمة المقدسة إلي ساحات الحرم، لضمان الالتزام وتنظيم عمل تلك الفرق التطوعية، وتحرص الهيئة على زيادة عدد الساعات وأعداد الفرق التطوعية خلال العشر الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك.