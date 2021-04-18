أبناء يتنافسون على التبرع لوالدهم بالكبد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-18

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض

قصة بر وعطاء جديدة، تناولها برنامج “الناس للناس”، الذي يقدمه الإعلامي محمد النحيت، عبر قناة “السعودية”، تجلت في عائلة سعودية، رسمت أجمل معاني التلاحم والترابط، عندما تبرع أسامة وهند لوالدهم بالكبد، بعد معاناته مع المرض ومراجعة المستشفيات.

بر الوالدين:

وأطل محمد الدويهي، بعد أن منّ الله عليه بالشفاء، على شاشة السعودية، يحكي بر أبنائه الذين تنافسوا على التبرع له، على الرغم من رفضه لذلك خوفًا على صحتهم وسلامتهم.

وبر الوالدين، أحد أسمى التعاليم الإسلامية، والقيم الإنسانية، رآها الرجل المريض حين وقف أبناؤه متحدين مرضه، مسارعين لمساعدته، وجنى ثمارها الأبناء عندما عبّر والدهم عن شكره وامتنانه لهم أمام الجميع، والدموع تملأ عينيه التي أرهقها العمر والمرض.

برنامج اجتماعي توعوي:

الناس للناس، برنامج اجتماعي وتوعوي، يقدم كل يومٍ حكاية فريدة، تساهم في نشر ثقافة الشكر والامتنان، أعطى الفرصة لمن يريد إيصال رسالة لشخصٍ قدم شيئًا قد يراه قليلًا، ولكنه لا يقدر بثمن بالنسبة للآخر.

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