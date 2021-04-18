إيقاف مدير عام المشروعات بوزارة التعليم العالي سابقًا و5 رجال أعمال بسبب الفساد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إيقاف مدير عام المشروعات بوزارة التعليم العالي سابقًا، و5 رجال أعمال؛ لقيام الأول بتأسيس شركات بمشاركة رجال الأعمال والحصول من خلالها على مشروعات بالوزارة والمبالغة بأسعارها، وإلزام الشركات الأخرى المتعاقدة مع الوزارة بالتعامل مع الشركات الخاصة به، وحصوله على مبالغ مالية من ذلك وجاري العمل على حصرها.

مشروعات:

وكذلك تم إيقاف 3 موظفين بإدارة التعليم بإحدى المحافظات (مدير عام التشغيل والصيانة، ومدير الشؤون المالية والإدارية، ومراقب مباني) لحصولهم على مبلغ 624.000 ألف ريال نقدًا على دفعات من أحد رجال الأعمال (موقوف) مقابل تسهيل حصوله على 7 مشروعات بمبلغ إجمالي قدره (3.220.350) ثلاثة ملايين ومائتان وعشرون ألفًا وثلاثمائة وخمسون ريالًا.

رصد مستمر:

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.



شارك الخبر