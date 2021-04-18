إيقاف موظف أصدر 328 رخصة إعلامية واستولى على 700 ألف ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، منها إيقاف موظف في وزارة الإعلام أصدر 328 رخصة إعلامية.

رخص إعلامية:

وبحسب بيان هيئة الرقابة، جاء إيقاف الموظف بالتعاون مع وزارة الإعلام، حيث قام المذكور بإصدار عدد (328) رخصة إعلامية والاستيلاء على مبلغ 700 ألف ريال تقريبًا، والذي يمثل رسوم إصدار تلك الرخص من خلال تكرار أرقام السداد الخاصة بها.

رصد مستمر:

وأكدت مكافحة الفساد أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

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