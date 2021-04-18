- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم إيقاف موظف أصدر 328 رخصة إعلامية واستولى على 700 ألف ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إيقاف موظف أصدر 328 رخصة إعلامية واستولى على 700 ألف ريال
المبلغ يمثل رسوم إصدار الرخص بتكرار أرقام سدادها
متابعات الخليج 365 - الرياض
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، منها إيقاف موظف في وزارة الإعلام أصدر 328 رخصة إعلامية.
رخص إعلامية:
وبحسب بيان هيئة الرقابة، جاء إيقاف الموظف بالتعاون مع وزارة الإعلام، حيث قام المذكور بإصدار عدد (328) رخصة إعلامية والاستيلاء على مبلغ 700 ألف ريال تقريبًا، والذي يمثل رسوم إصدار تلك الرخص من خلال تكرار أرقام السداد الخاصة بها.
رصد مستمر:
وأكدت مكافحة الفساد أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
شارك الخبر
شارك الخبر