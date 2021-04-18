الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-18

أمطار رعدية على عدد من محافظات مكة المكرمة حتى الواحدة

متابعات الخليج 365 - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرمة اليوم – بمشيئة الله -، يتضمن أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، على العاصمة المقدسة وعدد من محافظات المنطقة، تشمل محافظة جدة ،ورابغ ،والجموم، والكامل، وبحرة، وخليص، والأجزاء الساحلية .

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الواحدة صباح يوم غد .

الطقس غدًا:

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقرير له عن حالة الطقس غدًا – بمشيئة الله تعالى – استمرار الفرصة المهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان ، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

تفاصيل تقرير الأرصاد:

كما أشار تقرير حالة الطقس إلى أن حركة الرياح ستكون على البحر الأحمر، شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول مساءً جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب في حين ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الخليج العربي.

شارك الخبر