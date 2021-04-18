دعاء الشيخ عبدالله البعيجان من المسجد النبوي ليلة 7 رمضان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-18

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

أظهر مقطع فيديو دعاء الشيخ عبدالله البعيجان من المسجد النبوي في ليلة 7 رمضان.

تصاريح العمرة والصلاة:

أوضحت وزارة الحج والعمرة، خطوات إصدار تصاريح العمرة والزيارة والصلاة على تطبيق توكلنا.

وقالت الوزارة: إنه ابتداءً من تاريخ 1 رمضان 1442هـ، ستُمنح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي، للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق توكلنا لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو محصن أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

ويتيح تطبيق توكلنا إصدار تصريح أداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والصلاة في الروضة الشريفة، وزيارة قبر الرسول- صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه- رضوان الله عليهما- بخطوات يسيرة وسهلة.

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