دعاء الشيخ السديس للمرابطين ورجال الأمن والطلاب ليلة 7 رمضان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-18

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أظهر مقطع فيديو دعاء الشيخ عبدالرحمن السديس من بيت الله الحرام في مكة المكرمة ليلة 7 رمضان.

ودعا الشيخ السديس خلال صلاة العشاء والتراويح اليوم الأحد، بكشف الغمة عن الأمة الإسلامية، كما دعا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ما يقدمونه للحرمين الشريفين ومن بذل وإنفاق وإحسان، ودعا كذلك للطلاب سائلًا لهم التوفيق والنجاح والصلاح وأن يكونوا لأوطانهم قرة ولبلدانهم مسرة، ودعا أيضًا للمرابطين ورجال الأمن وأن ينصرهم ويحفظ حدودنا.

تصاريح العمرة والزيارة والصلاة:

أوضحت وزارة الحج والعمرة، خطوات إصدار تصاريح العمرة والزيارة والصلاة على تطبيق توكلنا.

وقالت الوزارة: إنه ابتداءً من تاريخ 1 رمضان 1442هـ، ستُمنح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي، للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق توكلنا لفئات التحصين (محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا أو محصن أمضى 14 يومًا بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة).

ويتيح تطبيق توكلنا إصدار تصريح أداء العمرة والصلاة في المسجد الحرام والصلاة في الروضة الشريفة، وزيارة قبر الرسول- صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه- رضوان الله عليهما- بخطوات يسيرة وسهلة.

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