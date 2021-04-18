رابط استعلام وفيات المدينة 1442 عبر بوابة أمانة المدينة

أستفسر عن الوفيات بالمدينة المنورة من خلال موقع الأمانة، وهناك طريقة قد تساعد المواطن الذي يرغب في ذلك ، وتقوم أمانة بتقديم مجموعة كبيرة من الخدمات التي قد تحتاج له تلك المنطقة مما يعود بالنفع والفائدة على المواطن والمقيم على حد سواء، كما وفرة خدمة الاستعلام عن الوفيات بالإضافة لمجموعة أخرى من الخدمات مثل البحث عن أي معاملة رسمية.

كما وفرت لكافة الأشخاص الاستفسار عن الموعد الخاص بإصدار الرخص، وكذلك أي مستند رسمي قد يطلب منك وكذلك عندما تستخرج بدل فاقد وأن تتعرف على الوظائف المتاحة عن طريقها.

كيفية الاستعلام عن وفيات المدينة المنورة

فالجهات الحكومية المختصة بالمملكة العربية السعودية، قد تقوم بتسجيل الوفيات لديها عن طريق موقع إلكتروني تابع له، يمكن أن تستعلم منه عن جميع الوفيات بالمدينة المنورة عن طريق الخطوات الأتية:

سجل دخولك على بوابة أمانة المدينة المنورة، واختار الخدمات الإلكترونية

وحدد عبارة الخدمات الفردية، ويختار العبارة الخاصة بالاستعلام عن الوفاة.

عند ذلك سيظهر أمامك صفحة اكتب بها بيانات المتوفي من حيث اسمه ورقمه القومي.

وسوف تعرف تاريخ وفاته وموعدها والمكان المتعلق بها.

تطبيق تويتر وحساب الوفيات بالمدينة المنورة

حيث يستطيع كافة الأشخاص المتواجدين على أراضي المملكة السعودية، التعرف على الوفيات التي حدثت في المدينة المنورة بالآونة الأخير عن طريق تويتر، فيوجد به حساب متخصص قد يساعدك في ذلك الأمر، وقد يقدم لك التفاصيل اللازمة بالوفاة التي كانت بها وأي منطقة والمكان الذي صليت فيه الجنازة.

ويعتبر ذلك الأمر من الأعمال التطوعية التي ساهم بها أحد مواطني الدولة السعودية، لتقديم النعي وسبل المواساة لذويهم وكذلك الدعاء للمتوفي وقد وصل عدد الأشخاص المشتركين على هذا الحساب 40 ألف، ويمكن الدخول عليه من خلال الرابط الرسمي امن هنا.