شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار «الممرات» يُعفي 3 موظفات بجامعة جازان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد المتحدث باسم جامعة جازان موسى محرق أن الجامعة تجدد اعتذارها لطالباتها اللاتي أدين الاختبار في أحد ممرات كلية الصيدلة، وقال بأن ما حدث لا تقبله الجامعة إطلاقا مهما كانت الظروف، مشيرا إلى أن الموضوع يحظى باهتمام شخصي من وزير التعليم، وبمتابعة من رئيس الجامعة، حيث لا يمكن بأي حال من الأحوال تبرير ما حدث.

وقال بأن ما حدث هو أن الكليات ولمساعدة عدد من الطلبة المتعثرين وللتسهيل عليهم جدولت اختبارات هذه الفئة يوم السبت على الرغم من كونه يوم إجازة، وقد أوضحت نتائج التحقيق أن مسؤولة الصيانة تأخرت في الحضور لتشغيل تكييف القاعات وكان اختبار الطالبات متزامنا مع اختبار الطلاب وبأسئلة موحدة.

وأكد محرق للجميع أن لجنة التحقيق أنهت عملها مساء اليوم، إذ تم إنهاء تكليف 3 من المتسببات في ذلك، وستتم محاسبتهن عبر الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

وختم بالقول: إن من يختبرون بالجامعة هم إخوتنا وأخواتنا من الطلاب والطالبات وإدارة الجامعة وكافة منسوبي الكليات والعمادات والإدارات العامة يعملون بكل طاقاتهم لتطبيق الإجراءات والبروتوكلات الاحترازية. ونؤكد أن طلابنا وطالباتنا على قدر عال من المسؤولية الوطنية في الحرص على أنفسهم وسلامتهم وسلامة أسرهم ومنسوبي الجامعة عندما يحضرون لتأدية الاختبارات، ونراهن دائما على مدى وعيهم الكبير بالبعد عن التجمعات والالتزام بالتعليمات ونقدم لهم ولأسرهم كل الشكر والامتنان.