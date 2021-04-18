شكرا لمتابعة خبر عن خطة تفويج المعتمرين أثناء هطول الأمطار بالمسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأحد، عن خطة إدارة تفويج المعتمرين أثناء هطول الأمطار بالمسجد الحرام.

وقال مدير إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام، المهندس أسامة الحجيلي، إن الإدارة استعدت لمواجهة الأمطار عن طريق تشغيل خطط الطوارئ وتكثيف أعمالها، وذلك وفق برامج وخطط معدة مسبقًا ليتم تنفيذها بطريقة مهنية.

وأوضح أنه يتم تفويج الطائفين أثناء هطول الأمطار إلى مطاف الدور الأرضي، وإيقاف التفويج وتحويله لمواقع قاعات الانتظار المعدة مسبقًا في توسعة الملك فهد، والتي تتسع لنحو 2000 معتمر، مقسمة إلى قسمين أحدهم للرجال والآخر للنساء.

وتابع أنه تم وضع ملصقات التباعد والإجراءات الاحترازية لسلامة المعتمرين في قاعات الانتظار المعدة للمعتمرين، وذلك للحفاظ على التدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.