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بالفيديو.. نصائح للتغلب على الوسواس القهري أثناء الخشوع في الصلاة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه استشاري الطب النفسي، طارق الحبيب، نصيحة لمن يعانون من الوسواس القهري أثناء الخشوع في الصلاة.

ونصح "الحبيب"، خلال برنامج نفوس مطمئنة المذاع على قناة روتانا خليجية، بصرف الانتباه عن الشئ الذي يشك المرء فيه أثناء الصلاة، وعدم الاستجابة لهذه الوسواس.

ودعا إلى صرف الانتباه إلى أمر من أموار الآخرة أثناء الصلاة ، مثل تخيل الله سبحانه وتعالى، أو النبي صلى الله عليه وسلم.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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