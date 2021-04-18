شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. نصائح للتغلب على الوسواس القهري أثناء الخشوع في الصلاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه استشاري الطب النفسي، طارق الحبيب، نصيحة لمن يعانون من الوسواس القهري أثناء الخشوع في الصلاة.

ونصح "الحبيب"، خلال برنامج نفوس مطمئنة المذاع على قناة روتانا خليجية، بصرف الانتباه عن الشئ الذي يشك المرء فيه أثناء الصلاة، وعدم الاستجابة لهذه الوسواس.

ودعا إلى صرف الانتباه إلى أمر من أموار الآخرة أثناء الصلاة ، مثل تخيل الله سبحانه وتعالى، أو النبي صلى الله عليه وسلم.