شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تفاصيل جديدة عن الصاعقة الرعدية التي ضربت سيارة في جنوب الليث والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث موثق الفيديو الذي ضربت فيه صاعقة رعدية لسيارة في جنوب الليث، عن تفاصيل الواقعة، قائلا إنه وقريبه الذي كان برفقته بخير.

وأوضح المواطن أحمد الحاتمي:"أثناء تصوير الأجواء ليلة أمس بالتحديد في الكد الأحمر جنوب مركز الشواق جنوب الليث، وبصحبة أحد أقاربه؛ ضربت صاعقة رعدية سيارتهما وهما بجوارها"، بحسب الزميلة "سبق".

ولفت إلى أنهما لم يصابا بأي أذى ولله الحمد، مبينًا أنه قطع التصوير أثناء توثيق الأجواء وذلك بسبب هول الموقف، ولافتًا إلى إلى أن المركبة هي الأخرى لم تتضرر.

وتابع: أن هاتفه المحمول أثناء التقاط المشهد كان على وضع الطيران؛ فيما كانت الصاعقة تتمركز فوق السيارة مُحدثة صوتًا قويًّا، وهما يقفان بالقرب من المركبة.