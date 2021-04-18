شؤون الحرمين تخصص مصلى لذوي الإعاقة بالتوسعة السعودية الثالثة

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة مصلى للأشخاص ذوي الإعاقة بالتوسعة السعودية الثالثة عند (باب 123)، وذلك تزامنًا مع موسم شهر رمضان، تماشيًّا مع خطة الرئاسة التي خصصت التوسعة السعودية الثالثة لأداء الصلاة.

وأفاد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة فيصل الجودي بأن الإدارة تستقبل الأشخاص ذوي الإعاقة من الساحات حتى خروجهم من المصلى، ومراعاة عدم تزاحمهم أمام المدخل، مع تطبيق جميع الإجراءات والتدابير الوقائية والتباعد بينهم وتوفير الكمامات والمعقمات على مدخل المصلى، وغيرها من الخدمات التي تعينهم على أداء مناسكهم في روحانية محفوفة بالطمأنينة.

وبين الجودي أن الإدارة تقوم بالإشراف والرعاية لجميع ما يقدم لذوي الإعاقة من خدمات مؤكدًا الدعم والاهتمام والحرص المباشر من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس على تقديم أرقى الخدمات لهذه الفئة الغالية على المجتمع.