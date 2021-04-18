السعودية تعزي مصر في ضحايا حادث قطار القليوبية

تعرب وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن بالغ الأسى لحادث قطار مدينة طوخ بالقرب من العاصمة المصرية القاهرة، وما نتج عنه من وقوع ضحايا و مصابين.

وتعبر المملكة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وأعلنت السلطات المصرية اليوم الأحد إصابة 109 أشخاص جراء حادث خروج عربات قطار القاهرة المنصورة عن القضبان.

وكلف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأحد، رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب حادث خروج 4 عربات من القطار رقم 949 المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة، ما أدى إلى إصابة 97 مواطنًا.