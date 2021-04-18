14 نصيحة لصيام صحي

الرياض - محمد عبدالله - وجهت هيئة الصحة العامة "وقاية"، عددًا مهمًا من النصائح العامة، وحثت الصائمين على إتباعها خلال شهر رمضان المبارك لصيام صحي.

ونشرت هيئة وقاية، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، الدليل الصحي للصائمين في شهر رمضان المبارك.

وأوضحت هيئة الصحة العامة، أن شهر رمضان يعتبر فرصة لتبني نمط حياة صحي، وحثت على إتباع الإرشادات العامة التالية:

- اتباع نظام غذائي صحي متوازن.

- تجنب الأطعمة السريعة والغنية بالدهون والسكريات.

- المواظبة على ممارسة النشاط البدني متوسط الشدة لمدة 30 دقيقة على الأقل (150 دقيقة في الأسبوع).

- الحصول على قسط كافٍ من النوم ليلاً وتجنب السهر.

- التواصل مع الأهل والأصدقاء.

- تجنب التدخين أو حاول الإقلاع عنه.

- تجنب المناطق المزدحمة والتجمعات لتلافي الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

- المبادرة بأخذ لقاح فيروس كورونا المستجد.

- استشارة الطبيب عند وجود أي مشاكل صحية.

- الحرص على المشي في أجواء معتدلة غير حارة.

- عدم ممارسة المشي أو رياضة بدنية بعد تناول وجبة الإفطار مباشرة لتجنب عسر الهضم.

- يفضل ممارسة المشي قبل الإفطار بـ30 دقيقة أو بعد الإفطار بساعتين أو 3 ساعات.

- شرب كمية وافرة من الماء والسوائل أثناء المشي خلال فترة الإفطار (من أذان المغرب

إلى فترة الإمساك) لتعويض السوائل المفقودة من الجسم.

- تناول الفاكهة والتمر باعتدال لإمداد الجسم بالطاقة.

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