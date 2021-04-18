«الأحوال المدنية»: 7 خطوات للإبلاغ عن الوثائق المفقودة

أعادت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية تجديد التذكير بخطوات وآلية وطريقة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة وذلك من خلال منصة "أبشر".

وفي إطار حملة "الوقاية أمان" شاركت الأحوال المدنية عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف" أوضحت من خلال الخطوات.

وأشارت الأحوال المدنية، إلى أن خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقود تشمل بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وشهادة الميلاد المواطن وشهادة وفاة أحد أفراد الأسرة.

وأوضحت وكالة وزارة الداخلية طريقة وآلية الاستفادة من خدمة الإبلاغ عن الوثائق المفقودة، وذلك من حلال إتباع الخطوات التالية:

- الدخول عبر الحساب الشخصي بمنصة "أبشر"

- الضغط على خدماتي

- انقر على الأحوال المدنية

- اضغط على "الإبلاغ عن الوثائق المفقودة"

- من القائمة اختر الوثيقة المفقودة المراد الإبلاغ عنها

- قم بتعبئة البيانات المطلوبة

- احجز موعد إلكتروني عبر خدمة طلب وثيقة "بدل فاقد"

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