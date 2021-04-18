«الأرصاد» عن طقس الإثنين: أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد على بعض المناطق

توقّع "المركز الوطني للأرصاد" الأحوال الجوية ليوم الاثنين، لافتًا إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على 4 مناطق.

وفي بيان، عبر موقعه الرسمي، قال "المركز": بمشيئة الله تعالى؛ لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد، ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة).

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، ذكر "الوطني للأرصاد" أن الرياح السطحية ستكون شمالية شرقية، إلى جنوبية شرقية تتحول مساءً إلى جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة تتراوح بين 15-35 كم/ساعة؛ تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية، بسرعة بين 15-35 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف، وسيكون البحر متوسط الموج.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الإثنين:

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