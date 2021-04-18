شؤون الحرمين تكشف خطة تفويج المعتمرين أثناء هطول الأمطار

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، اليوم الأحد، خطة تفويج المعتمرين بالمسجد الحرام أثناء هطول الأمطار.

وفي بيان لها، قالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إنها جهودها في وضع خطط لإدارة تفويج المعتمرين أثناء هطول الأمطار بالمسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي، أنه من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام وأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة؛ تأهبت الإدارة في وضع خطط لمثل هذه الحالات بتشغيل خطط الطوارئ وتكثيف أعمالها، وذلك وفق برامج وخطط معدة مسبقًا يتم تنفيذها بطريقة مهنية تناسب حاجة المواقع وطبيعة كل منها.

ولفت الحجيلي إلى أنه يتم تفويج الطائفين أثناء هطول الأمطار الغزيرة إلى مطاف الدور الأرضي، وإيقاف التفويج وتحويله لمواقع قاعات الانتظار المعدة مسبقاً في توسعة الملك فهد، والتي تتسع لنحو ٢٠٠٠ معتمرين مقسمة إلى قسمين للرجال والنساء.

وأشار الحجيلي إلى أنه تم وضع ملصقات التباعد والإجراءات الاحترازية لسلامة المعتمرين في قاعات الانتظار المعدة للمعتمرين.

اقرأ أيضًا:

100 موظف لمتابعة توزيع 25 ألف وجبة إفطار في المسجد الحرام