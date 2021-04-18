«التأمينات» توضح شروط الاستفادة من خدمة ضم مدد الاشتراك

بينّت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شروط ومتطلبات الاستفادة من خدمة ضم مدد الاشتراك السابقة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية إلى مدد التقاعد المدني أو العسكري.

وشاركت مؤسسة التأمينات، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف" مصحوبة بتغريدة جاء فيها "التأمينات الاجتماعية: بإمكانك ضم مدد اشتراكاتك السابقة الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية إلى مددك في التقاعد المدني أو العسكري في أي وقت".

وأوضحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية، أن اشتراطات ومتطلبات الاستفادة من خدمة ضم مدد الاشتراك السابقة الخاضعة لنظام التأمينات تتمثل في الشروط التالية:

- أن يتقدم المشترك بطلب الضم قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير.

- ألا يكون المشترك قد تسلم عن تلك المدة مكافآة أو معاش

- ألا تقل المدة المطلوبة ضمها عن سنة.

- ألا يزيد عمر المشترك على 59 عامًا عند طلب الضط عدا المشترك الذي على رأس العمل الخاضع للنظام الأخير في 24/10/1437هـ فيتم قبول طلب الضم حتى لو تجاوز في تاريخ تقديم الطلب سن 59 عامًا.

- ألا يكون المعاش في النظام الأول قد استحق بسبب العجز

وفي تغريدة سابقة، نصحت مؤسسة التأمينات الموظفين بالتأكد من تسجيلهم في نظام التأمينات للحصول على 7 مزايا، موضحة، طريقة التسجيل في نظام التأمينات.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن المزايا التي يحصل عليها الموظف المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية، تتضمن الحصول على معاش تقاعدي ومعاش للأسرة عند الوفاة والقدرة على اشتراك في برنامج تعويض المتعطلين عن العمل "ساند".

وكذلك التعويضات النقدية للمصابين بإصابات عمل ومعاش العجز غير المهني والحصول على العناية الطبية للمصابين بإصابات عمل.

كما أشارت المؤسسة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى طريقة الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي، وتحديد نوع المستفيد حدد نوع المستفيد "مشترك، صاحب عمل، جهة علاج"، ثم النقر على "تسجيل" ثم أكمل البيانات المطلوبة.

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