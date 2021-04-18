«الطيران المدني» تبحث التعاون مع أمريكا في مجال النقل الجوي

الرياض - محمد عبدالله - خلال لقاء رئيس الهيئة والقائم بأعمال السفارة في الرياض..
بحثت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم الأحد، سبل التعاون بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في مجال النقل الجوي.
وقالت الهيئة، في بيان عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: التقى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، في مكتبه، اليوم الأحد، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونج.
وأضاف البيان: جرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل التعاون بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية في مجال النقل الجوي.
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