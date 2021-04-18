بالفيديو.. طبيب سعودي ناصحًا بالمسارعة بأخذ اللقاح: كورونا لا يعرف صغيرًا أو كبيرًا

قال الدكتور صالح الدماس، استشاري أمراض باطنية وصدرية، إن المرض لا يعرف صغيرًا أو كبيرًا، فنحن نشاهد وفيات في أشخاص أصحاء في الـ20 والـ30 من العمر، وحتى لو كنت بصحة جيدة يجب علينا جميعًا المسارعة في أخذ لقاح كورونا.

وأشار الدماس خلال لقائه مع برنامج «عين الخامسة»، المذاع عبر فضائية «الإخبارية»، اليوم الأحد، إلى أنه بسبب كورونا فقدنا طبيبة في مقتبل العمر الأسبوع الماضي، وكانت بصحة جيدة وتعاملت لأشهر مع مرضى كورونا.

فيديو | استشاري أمراض باطنية وصدرية لـ #عين_الخامسة: المرض لا يعرف صغيرا أو كبيرا وحتى لو كنت بصحة جيدة يجب علينا جميعا المسارعة في أخذ لقاح #كورونا pic.twitter.com/EYWGjPRaBX — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 18, 2021

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