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بالفيديو.. الزعاق: سقوط أمطار السماك.. ويعقبها «سيف الرحمة»

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الرياض - محمد عبدالله - تنبت أعشاب الربيع الصيفي

أوضح المتخصص في الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، الدكتور خالد الزعاق، أن مطر هذه الفترة يُعرف بـ"السماك" ويتبعه تخلُق "سيف الرحمة".

وعبر حسابه على "تويتر" بث الزعاق مقطع فيديو، قال فيه: من أجمل وأورع المشاهد الطبيعية "سيف الرحمة"، وهي الألوان الطبيعية المحيطة بالغلاف الغازي بعد نزول المطر، وسميت بذلك لأنها مقوسة على شكل سيف، كما أنها تتخلق وتتواجد مع نزول رحمة الله علينا، المطر.

وأضاف الزعاق: أشهر مسميات هذا المشهد عند العرب هو "قوس قزح" نسبة إلى جبل "قزح" الموجود في المزدلفة، مشيرًا إلى أن المطر خلال هذه الأيام يسمى بمطر السماك (الصيف) ومن نتائجه، (إنبات أعشاب الربيع الصيفي ـ تغذية الآبار السطحية، ولهذا يسميه العرب بموسم الرحمة، وبعد سقوط مطر الصيف يتخلق سيف الرحمة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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