السعودية اليوم / مصرع 11 شخصًا وإصابة 98 في حادث قطار طوخ بمصر



القاهرة 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

لقي 11 شخصًا مصرعهم وأصيب 98 آخرون في حصيلة جديدة إثر انقلاب قطار "القاهرة - المنصورة" بعد خروجه عن القضبان بمدينة طوخ التابعة لمحافظة القليوبية المصرية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم، أن الوزارة تتابع تطورات الحادث، والوقوف على الحالة الصحية للمصابين والخدمات الطبية المقدمة لهم، مؤكدًا أن سيارات الإسعاف مازالت متواجدة بموقع الحادث لحين الانتهاء من إزالة آثاره.

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22:47ت م

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