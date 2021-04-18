السعودية اليوم / إدارة الحشود بشؤون الحرمين تضع خطة لتفويج المعتمرين بالمسجد الحرام أثناء هطول الأمطار



مكة المكرمة 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

وضعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بإدارة تفويج المعتمرين خطط عند هطول الأمطار بالمسجد الحرام،من أجل المحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام وأدائهم مناسكهم بكل يسر وسهولة

وأوضح مدير إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي أن الإدارة وضعت خطط لمثل هذه الحالات بتشغيل خطط الطوارئ وتكثيف أعمالها, وذلك وفق برامج وخطط معدة مسبقاً يتم تنفيذها بطريقة مهنية تناسب حاجة المواقع وطبيعة كل منها.

ولفت الانتباه إلى أنه يجري تفويج الطائفين أثناء هطول الأمطار الغزيرة إلى مطاف الدور الأرضي ، وإيقاف التفويج وتحويله لمواقع قاعات الانتظار المعده مسبقاً في توسعة الملك فهد، التي تتسع لنحو ٢٠٠٠ معتمرين مقسمة إلى قسمين للرجال والنساء، مشيرا إلى أنه تم وضع ملصقات التباعد والإجراءات الاحترازية لسلامة المعتمرين في قاعات الانتظار المعدة للمعتمرين.

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22:35ت م

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