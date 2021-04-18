

جدة 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة مكة المكرمة اليوم - بمشيئة الله -، يتضمن أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط للرياح السطحية، وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية، على العاصمة المقدسة وعدد من محافظات المنطقة، تشمل محافظة جدة ،ورابغ ،والجموم، والكامل، وبحرة، وخليص، والأجزاء الساحلية .

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الواحدة صباح يوم غد .

// انتهى //

22:30ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية ورياح نشطة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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