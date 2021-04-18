السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تغلق 16 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق وتعيد فتح 12 مسجداً



الرياض 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 16 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 16 إصابة بفيروس

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة 10 منها بمنطقة الرياض، رُصدت بها عشر حالات إصابة , ومسجدان بمنطقة جازان ُرصدت حالتان بها, ومسجد بالمناطق التالية: عسير و الحدود الشمالية والباحة و الجوف بمعدل إصابة لكل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 12 مسجداً، أربعة بمنطقة الرياض, وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة, واثنين بمنطقة الشرقية, ومسجد واحد بالمناطق التالية: تبوك وجازان و الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وشددت الوزارة في ختام بيانها اليومي تأكيد مواصلة الجولات الرقابية في المساجد لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومواقيت الصلوات وفتح وإغلاق المساجد، ورصد المخالفات وفق الأنظمة، كما دعت المصلين بالتقيد بالتعليمات عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

// انتهى //

22:10ت م

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الرياض 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسأغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 16 مسجداً مؤقتاً في 6 مناطق بعد ثبوت 16 إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما أُغلق خلال 70 يوماً 644 مسجداً، فتح منها 610 بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة قاصدي بيوت الله.وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة 10 منها بمنطقة الرياض، رُصدت بها عشر حالات إصابة , ومسجدان بمنطقة جازان ُرصدت حالتان بها, ومسجد بالمناطق التالية: عسير و الحدود الشمالية والباحة و الجوف بمعدل إصابة لكل مسجد.كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 12 مسجداً، أربعة بمنطقة الرياض, وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة, واثنين بمنطقة الشرقية, ومسجد واحد بالمناطق التالية: تبوك وجازان و الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.وشددت الوزارة في ختام بيانها اليومي تأكيد مواصلة الجولات الرقابية في المساجد لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومواقيت الصلوات وفتح وإغلاق المساجد، ورصد المخالفات وفق الأنظمة، كما دعت المصلين بالتقيد بالتعليمات عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.// انتهى //22:10ت م0187

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