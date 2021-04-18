ثقافي / تطبيق (مصحف الحرمين) يضم عدة خدمات وتسجيلات لصلاة التراويح في المسجد الحرام



مكة المكرمة 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تطبيق (مصحف الحرمين)، ويعرض التطبيق نسخة عالية الدقَّة من النسخة المعتمدة (لطبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة) برواية حفص عن عاصم.

ويحتوي تطبيق (مصحف الحرمين) على التلاوات القرآنية لكامل القرآن الكريم لأئمة الحرمين الحاليين والسابقين، وتسجيلات الحرمين لصلاة التراويح للمسجد الحرام والمسجد النبوي لعام (1441هـ)، ويسعى التطبيق إلى إضافة تسجيلات التراويح للسنوات الماضية في التحديثات القادمة.

كما يشتمل على «التفسير الميسر» الذي يمكن استعراضه كاملًا أو على مستوى السورة أو الآية، مع تمييز الآية في التفسير بالرسم واللون وبيان رقمها.

وضم محرك بحث دقيق في ألفاظ القرآن وتراكيبه، فائق السرعة والدقة على مستوى الكلمة أو الجملة. ويتجاهل بمحرك البحث الأخطاء الإملائية الشائعة كالهمزة والهاء والتاء المربوطة وغيرها. ويقوم بحفظ كلمات البحث السابقة؛ ليسهل الرجوع لها في أي وقت لاحق.

وصمم فهرس القرآن؛ ليسهل على المستخدم التنقل داخل المصحف سواء بالأجزاء أو بأسماء السور أو برقم الصفحة.

ويتميز (مصحف الحرمين) بخاصية الإشارة المرجعية (الفاصلة) لمواضع التوقف على مستوى الصفحة. وخاصية تحديد الآيات المفضلة على مستوى الآية. واستعراضها في شاشة واحدة لسهولة الرجوع إليها في أي وقت.

ويدعم التطبيق نمط القراءة الليلية الذي يساعد في راحة العينين خاصة في الأماكن المظلمة ويتيح خدمة مشاركة الآيات القرآنية سواء كان على مستوى الصفحة كاملة أو آية محددة ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويعمل فريق الترجمة على ترجمة شاشات التطبيق لمختلف لغات العام، كما نتوقع إتاحة تحديث جديد للتطبيق خلال العشر الأوائل من رمضان، تحتوي على (10) لغات عالمية جديدة.

وأوضح مدير مشروع تطبيق مصحف الحرمين المهندس محمد بن فايز اللهيبي، أن التطبيق تم من خلال عدة شراكات مع جهات خارجية مختصة في صناعة البرمجيات والتطبيقات، وبإشراف فريق عمل مختص من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتحت إشراف ومتابعة مدير فريق عمل تطبيق مصحف الحرمين المهندس بندر بن محمد الخزيم، وبتوجيهات من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتحقيق تطلعات ولاة الأمر –حفظهم الله- وتقديم أرقى الخدمات لقاصدي وزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي،

// انتهى //

22:06ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر ثقافي / تطبيق (مصحف الحرمين) يضم عدة خدمات وتسجيلات لصلاة التراويح في المسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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