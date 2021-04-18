السعودية اليوم / مصادرة مواد غذائية فاسدة بمحافظة صبيا



صبيا 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

تمكنت بلدية محافظة صبيا وبمشاركة الجهات الأمنية، من مداهمة مقر عمالة مخالفة تقوم بإعداد الوجبات الرمضانية داخل سكن عمال غير مرخص ولا تتوفر فيه أدنى الاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس البلدية المهندس هادي بن علي الدغريري، أن فرق الرقابة وأثناء متابعتها الميدانية رصدت وجود عمالة في أحد الأحياء الداخلية بمدينة صبيا تُمارس تحضير الوجبات الرمضانية بشكل غير صحي مما تطلب التنسيق مع الجهات الأمنية لمداهمة الموقع ومصادرة ما يتم تحضيره داخل السكن ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين في الموقع.

وأشار إلى أنه تم مصادرة 912 كيلوجراماً من الرقائق الفاسدة والتي تحضر بطريقة غير صحية مما يشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك، وذلك ضمن الخطة الرمضانية التي تنفذها البلدية الرامية إلى رصد ومتابعة العشوائيات ومصادرة الوجبات الغير صحية والتي تؤثر على صحة وسلامة الغذاء والمستهلك.

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22:06ت م

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