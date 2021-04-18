شكرا لقرائتكم #وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك فيصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل، عن توفّر عدد من الوظائف والإدارية والهندسية والصحية والأكاديمية الشاغرة للسعوديين والسعوديات، على نظام العقود المؤقتة، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات.

تفاصيل وظائف جامعة الملك فيصل:

وبيّنت الجامعة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– سكرتير (للجنسين).

– مشغل حاسب آلي (للرجال).

– محاسب (للرجال).

– مساعد إداري (للجنسين).

– ناسخ آلة بلغتين (للجنسين).

– مراسل (للرجال).

– مصمم جرافيكس (للرجال).

– مهندس مدني (للرجال).

– مهندس معماري (للجنسين).

– مهندس كهروميكانيك (للرجال).

– مهندس ميكانيكا (للرجال).

– مهندس ميكانيكا/ تكييف (للرجال).

– مهندس إلكترونيات/ اتصالات (للرجال).

– مهندس كهربائي (للرجال).

– مهندس سلامة (للجنسين).

– مهندس أجهزة طبية (للرجال).

– مهندس أنظمة تحكم (للرجال).

– فني سلامة (للجنسين).

– فني طباعة (للرجال).

– مراقب نظافة (للرجال).

– مراقب عام/ مباني (للرجال).

– مراقب إنشاءات (للرجال).

– كهربائي سيارات (للرجال).

– مسجل طلبة (للرجال).

– مدرب حاسب آلي (للجنسين).

– إداري أنظمة (للرجال).

– مطور برامج (للرجال).

– فني حاسب آلي/ معامل (للجنسين).

– موظف استقبال (للرجال).

– فني مختبر (للرجال).

– تسويق (للرجال).

– كبر مراقبي مطبوعات (للرجال).

– محاضر تمريض (للجنسين).

– محاضر صحة عامة (للجنسين).

– محاضر تغذية إكلينيكية (للجنسين).

– محاضر معلوماتية صحية (للجنسين).

– محاضر علاج تنفسي (للجنسين).

– أمين محفوظات وأرشفة (للرجال).

التقديم على وظائف جامعة الملك فيصل:

وأوضحت الجامعة، أنَّ التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، وذلك بدءًا من يوم الاثنين الموافق 7 رمضان 1442هـ الساعة العاشرة صباحا، ويستمر التقديم حتى يوم الجمعة الموافق 11 رمضان 1442هـ الساعة الثالثة عصرًا.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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