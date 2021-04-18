الأمير عبدالعزيز بن سعود يبحث آخر المستجدات مع ملك البحرين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-18

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في قصر الصخير اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

زيارة عبدالعزيز بن سعود إلى البحرين

ونقل سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لجلالته، وتمنياتهما لحكومة وشعب مملكة البحرين دوام الرقي والازدهار واطراد التقدم، فيما حمل جلالته الأمير عبدالعزيز بن سعود نقل تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي العهد الأمين، وتمنياته لشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.

بحث المستجدات وتطوير العلاقات

وجرى خلال الاستقبال بحث آخر مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم.

حضر الاستقبال، سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك، وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي، ومعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية .

فيما حضره من الجانب السعودي الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير عبدالعزيز بن سعود.



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