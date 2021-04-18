دينا الشربيني : بهدلتني يا رامز

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

في أول رد فعل لها بعد عرض حلقة الليلة من برنامج رامز عقله طار الذي يقدمه رامز جلال على قناة MBC قالت دينا الشربيني عبر توتير: “بهدلتني يا رامز”.

دينا الشربيني في برنامج رامز عقله طار

وكانت الشربيني حلت ضيفة على رامز في برنامجه الرمضاني في حلقة اليوم السادس من رمضان، وظهرت ثابتة بشكل كبير خلال فقرات البرنامج خاصة عندما قفزت في الماء.

وبالرغم من الرعب الذي ظهر على دينا الشربيني حين طلب منها القفز في الماء إلا أنها اتخذت القرار سريعًا وقفزت واضعة يدها على فمها وأنفها فيما كانت تلوح باليد الأخرى في الهواء.

من هي دينا الشربيني ؟

يذكر أن دينا الشربيني، هي ممثلة ومذيعة مصرية من مواليد 17 مارس 1985، درست الإعلام في جامعة 6 أكتوبر.

في نوفمبر 2013، ألقي القبض عليها في شقة بالزمالك بسبب تعاطي المخدرات، وفي فبراير 2014 قضت محكمة جنايات القاهرة بحبسها عامًا وتغريمها 10 آلاف جنيه، وقد قضت الشربيني مدتها وخرجت في نوفمبر 2014.

بدأت حياتها الفنية عام 2006 بالعمل كمذيعة وذلك بتصديها لتقديم برنامج شبابيك الذي بث على قناة دريم، وشاركت بالعديد من الأعمال المسرحية إلى جانب عملها بالتقديم حتى عام 2011 حيث بدأت مشاركتها بالأعمال الجماهيرية من خلال مسلسل متابعات الخليج 365 ×.

دخلت عالم الشهرة بشكل واسع بعد ارتباط اسمها مع الفنان عمرو دياب وأطلق المغردون حولهما الشائعات التي تم تأكيدها بالزواج الرسمي.

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