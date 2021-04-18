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شكرا لقرائتكم مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية تدشن قسم الأشعة التداخلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية تدشن قسم الأشعة التداخلية
متابعات الخليج 365 - واس
دشنت مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمدينة المنورةاليوم، قسم الأشعة التداخلية بالمدينة الطبية , وذلك حرصًا على تقديم رعاية صحية متكاملة وخدمة أولية مثالية لمرتاديها حيث يقوم جهاز الأشعة التداخلية بتصوير الأوعية الدموية وقسطرة الغسيل الكلوي والقنوات الصفراوية.
أهمية جهاز الأشعة التداخلية
وعلى الصعيد نفسه يسهم الجهاز بعلاج حالات النزيف لدي النساء وأورام الرحم بالقسطرة وحالات العقم لدي النساء والدوالي الوريدية وأورام الكبد بالقسطرة, إضافة إلى علاج الأورام بواسطة التردد الحراري وعلاج القدم السكري وحالات التشوهات الوريدية.
خدمات مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز
يذكر أن مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية تسعى إلى تطوير وتقديم أفضل الخدمات لتصل إلى رضا جميع شرائح مجتمعها متأملة إنشاء مدينة صحية متكاملة ومجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة ذات الكفاءة العالية والكوادر البشرية الفعّالة .
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