مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية تدشن قسم الأشعة التداخلية

يذكر أن مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية تسعى إلى تطوير وتقديم أفضل الخدمات لتصل إلى رضا جميع شرائح مجتمعها متأملة إنشاء مدينة صحية متكاملة ومجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة ذات الكفاءة العالية والكوادر البشرية الفعّالة . شارك الخبر

دشنت مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز بالمدينة المنورةاليوم، قسم الأشعة التداخلية بالمدينة الطبية , وذلك حرصًا على تقديم رعاية صحية متكاملة وخدمة أولية مثالية لمرتاديها حيث يقوم جهاز الأشعة التداخلية بتصوير الأوعية الدموية وقسطرة الغسيل الكلوي والقنوات الصفراوية.

محمد يوسف

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