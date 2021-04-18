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وزارة الخارجية السعودية : نعرب عن بالغ الأسى لحادث قطار طوخ

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-18

وزارة الخارجية السعودية : نعرب عن بالغ الأسى لحادث قطار طوخ

المملكة عبرت عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا

متابعات الخليج 365 - واس

تعرب وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن بالغ الأسى لحادث قطار مدينة طوخ بالقرب من العاصمة المصرية القاهرة، وما نتج عنه من وقوع ضحايا و مصابين.
وتعبر المملكة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ولجمهورية مصر العربية الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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