الأرصاد : أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد غدًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقرير له عن حالة الطقس غدًا – بمشيئة الله تعالى – استمرار الفرصة المهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان ، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

تفاصيل تقرير الأرصاد عن حالة الطقس

كما أشار تقرير حالة الطقس إلى أن حركة الرياح ستكون على البحر الأحمر، شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول مساءً جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب في حين ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الخليج العربي.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

أما عن درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية المتوقعة غدًا على معظم المدن السعودية فبيانها كما يلي:

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